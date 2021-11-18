"Русский" вариант дельта-штамма коронавируса получил официальное наименование

Впервые новую ветвь коронавируса выявили в Словакии в январе 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Доминирующая в России разновидность дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 получила официальное наименование. Ранее ее называли "русской", но после внесения в реестр номенклатуры COVID-19 Pangolin она будет называться AY.122.

Как сообщает ученый-генетик Дмитрий Прусс, вопрос наименования "русского" варианта дельта-штамма затянулся из-за того, что для этого подтипа вируса было характерно ненадежное поведение одной из двух мутаций. Ученые не могли выбрать, какую из них использовать для идентификации. Поэтому "безымянным" штамм пробыл с января 2021 года - тогда новую ветвь COVID-19 впервые выявили в Словакии. В России она появилась в мае-июне 2021 года, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России за прошедшие сутки выявлено 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 9 219 912человек.