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Политика18 ноября 2021 12:49

Политолог: Россия и Евросоюз должны создать организацию, которая заменит НАТО

Профессор международной политики считает, что нужен процесс, подобный Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-х годах
Андрей ЧЕРНЕНКО
Политолог заявил, что Россия и Евросоюз должны создать организацию, которая заменит НАТО

Политолог заявил, что Россия и Евросоюз должны создать организацию, которая заменит НАТО

Фото: REUTERS

Профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Зауэр в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что Россия и Евросоюз должны запустить переговорный процесс и создать совместную организацию на замену нынешнему НАТО.

"В идеале Россия и ЕС должны запустить новый "хельсинкский процесс" и сотрудничать в рамках коллективной организации безопасности, которая заменит НАТО, будь то НАТО+ или усиленная ОБСЕ", - рассказал он.

В октябре Россия приостановила работу российского постпредства при НАТО. До этого в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций, рассказывает RT.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блок НАТО ведет агрессивную политику в отношении Москвы.Он считает, что агрессивная политика альянса направлена на сдерживание России, передает "Российская газета".