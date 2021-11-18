Политолог: Россия и Евросоюз должны создать организацию, которая заменит НАТО

Политолог заявил, что Россия и Евросоюз должны создать организацию, которая заменит НАТО Фото: REUTERS

Профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Зауэр в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что Россия и Евросоюз должны запустить переговорный процесс и создать совместную организацию на замену нынешнему НАТО.

"В идеале Россия и ЕС должны запустить новый "хельсинкский процесс" и сотрудничать в рамках коллективной организации безопасности, которая заменит НАТО, будь то НАТО+ или усиленная ОБСЕ", - рассказал он.

В октябре Россия приостановила работу российского постпредства при НАТО. До этого в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций, рассказывает RT.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блок НАТО ведет агрессивную политику в отношении Москвы.Он считает, что агрессивная политика альянса направлена на сдерживание России, передает "Российская газета".