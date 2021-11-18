Визовый центр Германии в Москве начнет прием документов на визу для ученых и студентов

Прием документов начнется с 22 ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовый центр Германии в Москве будет принимать документы на оформление национальной визы для студентов, ученых, научных сотрудников и ряда других категорий. Подать их будет возможно с понедельника, 22 ноября.

Как сообщается на сайте визового центра, на национальную немецкую визу могут претендовать студенты, имеющие безусловный допуск к обучению в вузе, колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки. Также подать документы могут студенты и выпускники вузов, которые хотят пройти стажировку.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встрече.