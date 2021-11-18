ИНКОМ-Недвижимость: цены на новостройки в Москве достигли предела

ИНКОМ-Недвижимость: цены на новостройки в Москве достигли определенного предела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов заявил, что цены на новостройки в столице достигли предела. Об этом в четверг, 18 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"Условия программы льготной ипотеки были изменены совсем недавно - с 1 июля текущего года. Объекты, в которых покупались лоты, еще не достроены. Поэтому даже инвесторы, которые планируют наиболее быстро реализовать квартиры, ожидают сдачи домов в эксплуатацию", - пояснил он.

Специалисты компании прогнозируют медленный рост стоимости жилья до конца 2021 года. При этом отмечается, что перед Новым годом ожидаются традиционные скидки.

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова считает, что снижение цены на жилье пока не ожидается. По ее мнению это связано, прежде всего, с тем, что цены на стройматериалы постоянно растут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, почему в городах России прекратили строить жилье.

"В сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн "квадратов“ к 2030 году», - цитирует гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова "Свободная пресса".