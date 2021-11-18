Первые итоги испытаний комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca представят до начала 2022 года

Промежуточные результаты испытания комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca представят не позже начала 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство иностранных дел России сообщило, что промежуточные итоги совместных испытаний вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca будут представлены к концу 2021 - началу 2022 года.

Ведомство также сообщило о развитии сотрудничества России и Швеции в области противодействия коронавирусной инфекции.

- Двадцать шестого июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года – начале 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее уточнялось, что в исследовании примут участие 150 добровольцев, а завершить его планируется 2 марта 2022 года.

Ранее директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что комбинация разных типов вакцин против коронавирусной инфекции допустима при ревакцинации. По мнению специалиста, комбинация вакцин на разных платформах – вполне «нормальная история».