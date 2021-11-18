Путин заявил, что Россия миролюбивое государство

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является "миролюбивым государством". Заявление было на коллегии Министерства иностранных дел.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы в основном законе были прописаны такие понятия, как "верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков".

- То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества, — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС как попытки Запада переложить проблемы "с больной головы на здоровую". Он подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к происходящему на польско-белорусской границе. Российский президент перечислил сферы, деятельность стран Запада в которых, по его мнению, привела к миграционному кризису.По его словам, Запад сам виноват "и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям".