Путин предложил провести саммит стран - постоянных членов СБ ООН

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступим с предложением о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ в четверг, 18 ноября.

Путин отметил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности Организации объединенных наций, намерена в будущем, как и сейчас, твердо отстаивать зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и ключевую роль ООН в решении международных проблем.

По словам главы государства, в русле этого подхода Россия предлагает провести саммит государств-постоянных членов Совета безопасности ООН. Все они вместе, подчеркнул Путин, несут особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности.

Как ранее писал сайт kp.ru, страны должны противостоять попыткам Соединенных Штатов и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку, заявил президент России Владимир Путин.