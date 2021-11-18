Путин осудил действия Польши против мигрантов на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Польши в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.

«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Первое, что приходит в голову – детей жалко. Маленькие дети там, но нет – поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом», – отметил российский лидер в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По мнению Путина, западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, пытаясь найти в нем очередной повод для напряжения отношений.

Как писал сайт kp.ru, конфликт у пограничного пункта пропуска Брузги произошел во вторник, 16 ноября. Мигранты попытались прорваться через границу на польскую территорию. Они бросали в силовиков камни, один сотрудник полиции Польши был ранен. Польская сторона применила водометы и слезоточивый газ.

Позже Минздрав Белоруссии сообщил о пострадавших от водометов и слезоточивого газа мигрантах и журналистах.