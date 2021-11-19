В Анапе в 2022 году начнет работу первая пятизвездочная гостиница международного бренда

К мировым сетям присоединятся две гостиницы курорта. Фото предоставлено Пресс служба администрации Краснодарского края

Первая в Анапе пятизвездочная гостиница международного бренда на 354 номера начнет принимать гостей в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

В Краснодарском крае работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд, 40 из них - под брендами международных сетей. В 2020 году в регион в условиях пандемии коронавируса и ограничений на зарубежных курортах начали приезжать гости, ранее предпочитавшие отдых за границей. Власти края намерены увеличивать количество отелей и гостиниц премиум-класса для того, чтобы повысить качество сервиса и обеспечить возвращение гостей на курорты Краснодарского края.

- В Анапе впервые откроют пятизвездочные отели международных брендов. Пятизвездочная гостиница на 354 номера с 2022 года будет принимать гостей . Это третий отель этого, представленный в России. В 2024-2025 годах завершат строительство новой гостиницы на 210 номеров.

- Сегодня в Краснодарский край приезжают туристы, привыкшие к высоким стандартам организации отдыха. И нам важно, чтобы они захотели вернуться снова. Новые гостиницы помогут удовлетворить растущие потребности в качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую конкуренцию, станут стимулом для развития всего направления, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России. Турпоток на курорты Краснодарского края за девять месяцев с начала 2021 года достиг 15 млн человек, что на 50% больше прошлогоднего показателя и превышает допандемийный уровень.