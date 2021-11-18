Главный терапевт Минздрава объяснила, почему переболевшим нужно привиться через полгода

Перенесшим коронавирус также нужна прививка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это, конечно, поразительно, удивлялся на встрече с коллегами из регионов президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия, мы первые в мире создали вакцину от COVID-19, но при этом у нас вакцинировано чуть более 34% населения! «Этого категорически недостаточно, если ситуация не изменится, будут новые и новые волны».

Для примера на вебинаре приводилась статистика по странам: например, во Франции на сегодняшний день 76% населения привито от коронавируса, в Нидерландах – 78%, Австрии – 66%. А в Австралии в некоторых штатах, благодаря жесткой политике в вопросах COVID-19, отметка достигла уже 90%.

В общем, в России проблема с вакцинацией стоит остро - что уж говорить о ревакцинации…

Между тем, специалисты считают, что это важный этап в решении проблемы с ковидом.

Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина поделилась на встрече результатами исследований: у человека, переболевшего «короной», организм восстанавливается около 6 месяцев. Поэтому именно через полгода такому пациенту рекомендуется сделать прививку.

- Человеку же, который уже был вакцинирован ранее, мы рекомендуем сделать ревакцинацию. Тоже через 6 месяцев.

Какую вакцину из всех представленных на рынке предпочесть? По словам профессора Драпкиной, для ревакцинации подходят все зарегистрированные у нас в стране препараты, независимо от того, какой из них вам вводили ранее.