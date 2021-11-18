Москва, Санкт-Петербург и Сочи названы самыми желанными городами для переезда по работе

Аналитики назвали самые желанные города для переезда ради работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса "VK Работа" и исследовательского центра ResearchMe выяснили, что в пятерке самых желанных населенных пунктов для переезда по работе оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Об этом в четверг, 18 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Среди преимуществ этих городов респонденты назвали уровень жизни (35%), зарплату (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

Отмечается, самые большие зарплаты в названных населенных пунктах платят бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что подавляющее большинство россиян (85%) ответили, что любят свою работу, им нравится то, чем они занимаются. А 78% признались, что готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах.