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Общество18 ноября 2021 13:54

Москва, Санкт-Петербург и Сочи названы самыми желанными городами для переезда по работе

Аналитики назвали самые желанные города России для переезда ради работы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Аналитики назвали самые желанные города для переезда ради работы

Аналитики назвали самые желанные города для переезда ради работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса "VK Работа" и исследовательского центра ResearchMe выяснили, что в пятерке самых желанных населенных пунктов для переезда по работе оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Об этом в четверг, 18 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Среди преимуществ этих городов респонденты назвали уровень жизни (35%), зарплату (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

Отмечается, самые большие зарплаты в названных населенных пунктах платят бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что подавляющее большинство россиян (85%) ответили, что любят свою работу, им нравится то, чем они занимаются. А 78% признались, что готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах.