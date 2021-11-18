Инфекционист назвал 500 антител Bau/мл достаточным уровнем для защиты от коронавируса

Это количество считается условно-достаточным, но не отменяет необходимость вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев прокомментировал сообщения о том, что для защиты от коронавируса необходим титр антител в 500 Bau/мл. По его словам, что этот вопрос является предметом для дискуссий.

По словам Малышева, титр антител в 500 Bau/мл действительно может хватить для защиты от COVID-19, так как это довольно большая цифра. И, скорее всего, она будет наблюдаться именно у вакцинированных людей. У большинства не поставивших прививку титр антител будет гораздо меньше, пишет РИА Новости.

Специалист также отметил, что точное число антител для защиты от ковида до сих пор обсуждается. Но в среднем на основе изучения большого массива данных ученые выяснили, что ревакцинироваться необходимо раз в 6 месяцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, совместное исследование Центра имени Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы показало: 300 единиц антител полностью защищают от заражения Дельта-вариантом коронавируса, при этом максимальный уровень защиты достигается при 500 единиц антител и выше.