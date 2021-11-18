Глава Амурской области Василий Орлов: «При сохранении темпов вакцинации к концу года можно будет обсудить смягчение действующих ограничений»

Губернатор Василий Орлов рассказал о мерах поддержки амурских предпринимателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусные ограничения в Амурской области могут быть смягчены к концу 2021 года, но только при условии высоких темпов вакцинации, сообщил глава региона Василий Орлов. Губернатор Приамурья 18 ноября в ходе онлайн-конференции «Диалог бизнеса и власти» ответил на вопросы амурских предпринимателей. Большая часть обращений касалась мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, а также введения QR-кодов и вакцинации.

Василий Орлов отметил, что в области сохраняется сложная ситуация по коронавирусу, и единственный способ снизить заболеваемость – это массовая вакцинация.

- Сейчас темпы вакцинации в регионе неплохие, - рассказал губернатор Амурской области. - Очень рассчитываю, что до Нового года мы сможем выйти на приемлемый уровень в 80%. В этом случае можно будет поговорить о смягчении ряда ограничений. Поверьте, нам они не нравятся ничуть не меньше, чем бизнесу. Однако на сегодняшний день об этом говорить рано. Достигнутым темпам вакцинации во многом способствовали QR-коды, которые были введены на территории области. Поэтому QR-коды мы отменять не будем.

В прошлом году в Приамурье были оперативно разработаны и введены меры поддержки предпринимателям в условиях пандемии. Для наиболее пострадавших отраслей из регионального бюджета выделили 184 миллиона рублей. Выплатами воспользовались предприятия в сфере туризма, общепита, спорта, культуры, образования, сельского хозяйства. Кроме того, были введены и продолжают действовать до сих пор налоговые преференции по упрощенной и патентной системам налогообложения. Амурские предприниматели получили налоговых льгот на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

В 2021 году на поддержку предпринимателей из областного бюджета направляется 145,1 миллиона рублей. Часть этих средств - 28 миллионов рублей – получат предприятия общепита и детские игровые комнаты, попавшие под прямые ограничения деятельности. Субсидии выделяются в первую очередь для того, чтобы сохранить рабочие места в секторе малого бизнеса. В следующем году, в зависимости от дальнейшего развития ситуации, поддержка малого и среднего бизнеса продолжится. Глава Приамурья не исключил, что появятся новые меры помощи пострадавшим от пандемии отраслям.

- Необходимо проанализировать реальные потери бизнеса, затем подсчитать, какая сумма из бюджета нужна для помощи предпринимателям. Только после этого можно будет принять взвешенное решение о мерах дополнительной поддержки, - подчеркнул Василий Орлов. - Эту работу мы планируем на конец первого квартала 2022 года. К этому времени будет готов экономический анализ по итогам года по отраслям. Нужно понимать, кто действительно пострадал и без помощи не обойдется, а в каких случаях речь идет лишь о сокращении прибылей.