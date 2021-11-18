В Москве суд оштрафовал «Орифлейм» на 30 тысяч рублей за слив данных клиентов

Суд оштрафовал компанию "Орифлейм" за утечку данных клиентов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За нарушение закона о персональных данных на 30 тысяч рублей оштрафована компания Oriflame Cosmetics. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Анну Лойко.
«ООО «Орифлэйм косметикс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.13.11 КоАП («Нарушение законодательства РФ в области хранения персональных данных»). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», - рассказала Лойко.
По словам Анны Лойко, компания предоставила неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиентов Oriflame.
Как уже ранее сообщалось на kp.ru, в августе 2021 года появилась информация о том, что около 1,5 млн копий паспортов, украденных в Oriflame, злоумышленники выставили на продажу в даркнете - скрытом от обычных пользователей сегменте интернета.