Фармаколог назвал назальную вакцину приоритетным способом борьбы с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что назальная вакцина является приоритетным способом борьбы с COVID-19.

"Надо блокировать вирус на уровне входных ворот. Это самое лучшее решение, потому что мы будем стимулировать иммуноглобулины А и иммуноглобулины Е - это секреторные иммуноглобулины, которые находятся на слизистой носа и не дают организму получить вирус", - пояснил он.

Кондрахин отметил, что в отличие от гриппа, развитие болезни при COVID-19 продолжается катастрофическими темпами, когда самого вируса в организме уже нет.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от коронавируса не выявлено побочных эффектов. Он добавил, что использовать назальный препарат нужно будет не чаще раза в полгода, передают "Известия".