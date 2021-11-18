Лавров заявил, что Украина пытается выставить себя "жертвой российского режима"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина пытается совершить провокацию в Черном море и выставить себя "жертвой российского режима".

- Все, что сейчас происходит, в значительной степени отражает желание киевского режима представить себя жертвой "российской агрессии", которую они то видят, то отрицают, — сказал политик в разговоре с журналистами.

По его словам, на Украине есть политики, среди которых и глава государства Владимир Зеленский, которые хотят спровоцировать Россию и надеятся на помощь западных партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения. На словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, но на деле потакают действиям Киева, а это заводит переговоры об урегулировании конфликта в тупик, отметил российский лидер. Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками оружия на Украину, добавил президент РФ.