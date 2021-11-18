Каждый шестой россиянин при поиске работы указывает в резюме статус о вакцинации

Каждый шестой россиянин при поиске работы указывает свой статус вакцинации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый шестой россиянин, который ищет работу, указывает в своем резюме статус вакцинации от ковида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Аналитики сайта SuperJob промониторили 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме, размещенных с 16 октября по 16 ноября.

Лишь два процента работодателей указывают пожелания о наличии у соискателя сертификата о вакцинации либо готовности при необходимости сделать прививку. В основном это вакансии в сфере медицины, образования, торговли, строительства, логистики, производственной сфере. В то же время 14,8 процента соискателей указывают в резюме, что имеют сертификат о вакцинации, еще 2,8 процента заявляют, что готовы вакцинироваться либо сейчас проходят ее.

На рынке труда после введения ковидных ограничений аналитики SuperJob отмечают появление новых вакансий – термометристов. Специалистам, которые должны на входе в учреждение измерять посетителям температуру и выдавать средства индивидуальной защиты, в Москве предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – до 22 тысяч.

Ранее на kp.ru сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать вторым паспортом.