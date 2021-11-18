Депутат Бахарев рассказал, как правительство будет бороться с ростом продовольственной инфляции

В Госдуме рассказали, как правительство будет бороться с ростом продовольственной инфляции Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Константин Бахарев в интервью kp.ru и «Дума ТВ» прокомментировал рост продовольственной инфляции.

- Вопрос – что мы с этим делаем. И самое главное, как это влияет на уровень жизни граждан, как это влияет на уровень располагаемых ими доходов, на их благосостояние. Мы сегодня достаточно подробно обсуждали вопрос, как в ближайшие три года планирует Банк России удержать инфляцию вблизи целевого показателя, то есть вблизи 4%. Напомню, что сегодня текущий уровень годовой инфляции составляет порядка 8%, то есть в два раза выше целевого показателя, установленного Банком России на следующий год, — сказал парламентарий.

По его словам, власти намерены развивать финансовые сервисы для граждан, а также бороться с навязыванием дополнительных услуг.

Кроме того, в правительстве обеспокоены ситуацией, при которой рост закредитованности граждан не соответствует росту доходов. То есть россияне тратят большую часть заработной платы не на еду, товары и коммунальные услуги, а на погашение задолженности, пояснил Бахарев. Депутат заявил о необходимости вернуться к вопросу снижения предельного уровня задолженности для клиентов микрофинансовых организаций. Ранее этот уровень был снижен с 300% до 150% от суммы займа, однако он до сих пор неподъемный для многих граждан, отметил депутат.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Сейчас, по словам главы ЦБ, потребительская инфляция в целом в два раза выше целевого показателя (8,1% в годовом измерении вместо 4%). Но продукты дорожают гораздо быстрее. На это повлияли не очень хороший урожай, рост цен на мировых рынках, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих на сезонные работы мигрантов. Руководитель регулятора подчеркнула, что высокая продовольственная инфляция в первую очередь бьет по слоям населения с наименьшим уровнем дохода, так как продукты составляют большую часть их потребительской корзины.