"Можно сказать, достали": Лавров оценил решение опубликовать переписку с коллегами из Германии и Франции

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал решение о публикации переписки с коллегами из Франции и Германии - Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В письме отечественный дипломат отвечает на призыв западных коллег "проявить сдержанность" в ситуации на границе Украины, а также "прозрачно информировать о своей военной активности". В случае "новой попытки подорвать территориальную целостность Украины" Москве обещали "тяжелые последствия".

Как отметил Сергей Лавров, он был вынужден ответить на письмо своих коллег, адресованное России.

"Можно сказать - достали. Моим коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления", - заявил российский дипломат.

Он отметил, что опубликованная переписка "достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД РФ сообщили, что позиция Москвы, а также ее роль в урегулировании конфликта в Донбассе и подходы к проведению встречи министров в "нормандском формате" часто искажаются.