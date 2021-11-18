Басманный суд решит о вопрос об аресте главы минкульта Крыма 19 ноября

Арина Новосельская Фото: "КП" Архив

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК РФ об аресте главы минкульта Крыма Арины Новосельской по делу о взятке 19 ноября 2021 года.

- Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву. Завтра следователи планируют ходатайствовать перед Басманным судом столицы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Эту ночь Новосельская проведет в СИЗО.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении главы министерства культуры региона Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия, уточнив, что это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц. Арина Новосельская возглавляет крымский минкульт с 2014 года.

По версии следствия, Новосельская получила от одной из компаний 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительстве детского театра в Крыме.