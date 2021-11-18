Международные резервы России достигли рекордных показателей

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия увеличила свои международные резервы на 0,7% до рекордных 626,2 миллиарда долларов. Как следует из сообщения Центробанка, этого удалось достичь за неделю - с 5 по 12 ноября.

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября - тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов. За неделю к ним добавилось еще 4,1 миллиарда. Как сообщает Банк России, это произошло благодаря воздействию "положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Стоит отметить, что международные резервы России состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). В 2020 году их размер составлял 595,8 миллиарда долларов.

Как ранее писал kp.ru, Банк России планирует ввести механизм количественного ограничения по выдаче потребительских кредитов со второй половины 2022 года.