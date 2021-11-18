«По сравнению с Россией мы ничто»: британцы посмеялись над сравнением армий РФ и Великобритании

Британцев шокировало сравнений армий России и Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский портал Express опубликовал статью, где сравнил военную мощь России и Великобритании.

Основываясь на рейтинге Global Firepower, издание выяснило, что российская армия превосходит британскую практически по всем пунктам. Журналисты назвали такие результаты «шокирующими», но отметили, что у Лондона на один авианосец больше, чем у Москвы.

- Зачем вообще рассуждать о каком-либо конфликте? По сравнению с Россией мы ничто. Давайте сотрудничать с могущественными странами, а не ругаться с ними. Строить мосты, думаю, гораздо лучше, чем сжигать их, — написал один из читателей.

- Зачем России все эти военные технологии? Если ей вдруг потребуется завоевать Британию, хватит и лодок с водными мотоциклами, — согласился другой пользователь.

Комментаторы пришли к выводу, что у Британии нет шансов в случае военного конфликта с Россией.

Напомним, журналистка портала Spiked Мэри Дежевски считает, что политики стран Запада угрожают «страшными русскими» ради собственной выгоды. По мнению автора, Соединенные Штаты и их союзники пытаются не допустить, чтобы Россия диктовала условия на энергетическом рынке. Дежевски назвала «бессмыслицей» обвинения в том, что Москва планирует военное наступление на Европу. Также она указала на то, что маневры ВС России на территории страны носили оборонительный характер.