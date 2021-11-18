Минздрав направил в регионы дополнительные вакцины "Спутник Лайт" и "Спутник V"

Дополнительные партии препаратов нужны в связи с активной вакцинацией населения Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев рассказал об обеспеченности российских регионов вакциной от коронавируса. По его словам, Минздрав направил на места дополнительную партию препаратов.

О ситуации с вакцинацией от COVID-19 по всей России Олег Гриднев рассказал в ходе встречи с журналистами в четверг, 18 ноября. Он отметил, что в связи с активной иммунизацией россиян регионы получат дополнительные объемы вакцины.

"В настоящее время идёт активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", - сказал Гриднев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России сообщило, что промежуточные итоги совместных испытаний вакцин от коронавируса "Спутник Лайт" и AstraZeneca будут представлены к концу 2021 - началу 2022 года.