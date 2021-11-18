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В мире18 ноября 2021 16:30

Польша пригрозила Белоруссии закрыть КПП из-за миграционного кризиса

В белорусский госпогранкомитет было отправлено письмо с призывом стабилизировать ситуацию
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Глава МВД Польши пригрозил Белоруссии закрыть КПП из-за миграционного кризиса

Глава МВД Польши пригрозил Белоруссии закрыть КПП из-за миграционного кризиса

Фото: REUTERS

МВД Польши сообщило, что страна пригрозила Белоруссии закрыть КПП из-за миграционного кризиса на границе двух стран.

Председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо было отправлено письмо, призывающее к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице.

Польша закроет железнодорожный пункт пропуска, если Белоруссия проигнорирует письмо.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября польские силовики задержали около 100 мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны со стороны Белоруссии. Вылазка была предпринята в районе населенного пункта Дубичи. Министерство обороны Польши заявило о причастности белорусских силовиков к попытке мигрантов прорваться через границу. Польская сторона заявляет, что белорусские силовики не только руководили мигрантами, но и помогали им прорваться через границу. В то же время 18 ноября началась эвакуация из Белоруссии граждан Ирака, которые захотели вернуться на родину.