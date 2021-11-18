Путин поручил МИД установить дипотношения Соломоновыми островами

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с Соломоновыми Островами - государством в юго-западной части Тихого океана. Глава государства хочет установить с ним дипломатические отношения.

Указ Владимира Путина был опубликован в четверг, 18 ноября, на официальном портале правовой информации.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - говорится в документе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Он отметил, что Москва намерена реализовать все 28 принятых отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства.