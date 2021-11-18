Алексей Дюмин внес предложения по повышению доступности жилья в Стратегию строительной отрасли и ЖКХ

Губернатору Алексею Дюмину (в центре) вручили диплом за успешную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». С наградой его поздравили Марат Хуснуллин, Сергей Кириенко и Игорь Левитин. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в разработке Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Семинар-совещание Правительства РФ и комиссии Госсовета, на котором обсуждался документ, прошло 18 ноября в Москве. Глава Тульской области внес свои предложения по повышению доступности жилья и развитию индивидуального жилого строительства.

- Наша задача – динамичное развитие жилищного строительства с использованием всех возможностей и инструментов, предоставленных как федеральными органами власти, так и федеральными институтами развития, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил: взаимодействие федеральной и региональной власти очень важно при разработке стратегии, поскольку оно обеспечивает обратную связь. Зампред правительства России напомнил, что основной задачей семинара-совещания является выработка конкретных решений, которые войдут в итоговый вариант документа и помогут достичь поставленных целей. В мероприятии приняли участие главы российских регионов и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители федеральных органов исполнительной власти, а также институтов развития и экспертное сообщество.

Стратегия строительной отрасли и ЖКХ - основной документ, определяющий приоритеты развития жилищного строительства в России на ближайшие десять лет. Ее главными направлениями являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, а также формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ. Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента России. Она включает в себя механизмы, благодаря которым, с одной стороны, удастся повысить доступность для россиян комфортного и качественного жилья, а с другой - упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом. Для этого будут использоваться самые современные и инновационные решения. Одной из ключевых задач стратегии, по словам Марата Хуснуллина, является обеспечение людей возможностями по улучшению их жилищных условий. Для этого необходимо вкладывать инвестиции в совершенствование системы ЖКХ, строительство социальных объектов и социально-экономическое развитие регионов в целом.

На семинаре-совещании также были подведены итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Тульская область вошла в число 11 регионов России, добившихся наиболее впечатляющих результатов. Глава региона держит ситуацию с выполнением нацпроекта на особом контроле. Алексею Дюмину вручили диплом и памятную награду. С заслуженным успехом губернатора поздравили первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь государственного совета РФ Игорь Левитин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.