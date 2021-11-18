Telegram будет делиться доходами от рекламы с администрацией каналов

Telegram начнет делиться доходами от рекламы после того, как они покроют основные расходы приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что доходы от запуска рекламы в приложении компания будет тратить не только на себя. Мессенджер также планирует делиться прибылью с авторами каналов, на которых будут размещаться рекламные блоки.

О планах на ближайшее будущее Дуров сообщил в Telegram. Он отметил, что из прибыли от рекламы приложение будет покрывать основные расходы: оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами каналов для доставки своего контента сотням миллионов пользователей. Остальные деньги будут перераспределяться между авторами каналов.

"Мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения - потому что это честно", - сообщил Дуров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере официальных рекламных сообщений. Он пообещал, что они не будут мешать пользователям, так как большинство из них вряд ли заметит это обновление.