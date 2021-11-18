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Общество18 ноября 2021 18:16

Telegram будет делиться доходами от рекламы с администрацией каналов

Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров
Наталья СМИРНОВА
Telegram начнет делиться доходами от рекламы после того, как они покроют основные расходы приложения

Telegram начнет делиться доходами от рекламы после того, как они покроют основные расходы приложения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что доходы от запуска рекламы в приложении компания будет тратить не только на себя. Мессенджер также планирует делиться прибылью с авторами каналов, на которых будут размещаться рекламные блоки.

О планах на ближайшее будущее Дуров сообщил в Telegram. Он отметил, что из прибыли от рекламы приложение будет покрывать основные расходы: оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами каналов для доставки своего контента сотням миллионов пользователей. Остальные деньги будут перераспределяться между авторами каналов.

"Мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения - потому что это честно", - сообщил Дуров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере официальных рекламных сообщений. Он пообещал, что они не будут мешать пользователям, так как большинство из них вряд ли заметит это обновление.