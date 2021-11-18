Путин призвал МИД "подольше" сохранять состояние напряжения на Западе

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что предупреждения РФ в адрес западных стран имели эффект и привели к возникновению "напряжения". Сохранять это состояние нужно как можно дольше, считает глава государства.

Такое мнение он выразил на коллегии Министерства иностранных дел. Заседание прошло в четверг, 18 ноября. Путин отметил, что "напряжение" способствует тому, чтобы Запад не планировал конфликта.

"В этой связи, нужно чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт", - сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является "миролюбивым государством". Глава государства подчеркнул важность того, чтобы в основном законе были прописаны такие понятия, как "верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков".