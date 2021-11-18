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Политика18 ноября 2021 19:15

Путин призвал МИД "подольше" сохранять состояние напряжения на Западе

По его мнению, это позволяет избежать конфликта на западных рубежах страны
Наталья СМИРНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что предупреждения РФ в адрес западных стран имели эффект и привели к возникновению "напряжения". Сохранять это состояние нужно как можно дольше, считает глава государства.

Такое мнение он выразил на коллегии Министерства иностранных дел. Заседание прошло в четверг, 18 ноября. Путин отметил, что "напряжение" способствует тому, чтобы Запад не планировал конфликта.

"В этой связи, нужно чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт", - сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является "миролюбивым государством". Глава государства подчеркнул важность того, чтобы в основном законе были прописаны такие понятия, как "верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков".