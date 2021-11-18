Погранслужба Украины предотвратила попытку 15 иностранцев нелегально проникнуть в страну из Белоруссии

Иностранцы пытались пересечь границу на рейсовом автобусе Фото: REUTERS

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке 15 иностранцев с Ближнего Востока въехать в страну через границу с Белоруссией. Они заявили, что направляются в Незалежную с целью туризма.

Как сообщает погранслужба Украины, иностранцы пытались пересечь границу на рейсовом автобусе, который следовал из Минска.

"В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Белоруссии и сразу же направились в Гродненскую область", - сообщают пограничники.

Иностранцам было отказано во въезде в страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь с 17 на 18 ноября польские силовики задержали около 100 мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны со стороны Белоруссии. Вылазка была предпринята в районе населенного пункта Дубичи.