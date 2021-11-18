Украинского депутата, поздравлявшего Путина с днем рождения, лишили наградного оружия

Глава МВД лишил парламентария права ношения наградного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива в четверг, 18 ноября, сдал два наградных пистолета. Права на их ношение он был лишен приказом главы МВД Дениса Монастырского.

Как сообщает управление коммуникаций Национальной полиции Украины, Кива сдал Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции в Киеве.

Оружие было вручено парламентарию в 2015 и 2016 году занимавшим тогда пост главы МВД Арсеном Аваковым. Новый глава МВД лишил его наград за "недостойное", по его словам, поведение.

Как ранее писал сайт kp.ru, Илья Кива прокомментировал уголовное дело, которое возбудила против него прокуратура Украины. Его обвиняют в государственной измене за то, что он записал видеопоздравление с днем рождения президенту России Владимир Путину. Как заявил Кива, уголовное преследование не заставит его изменить свои взгляды на то, какими должны быть отношения России и Украины.