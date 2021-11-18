Рябков прокомментировал публикацию переписки Лаврова с министрами Франции и ФРГ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался по поводу публикации главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова переписки с коллегами из Франции и Германии.

Рябков обратил особое внимание на то, что данные документы, не подлежат никакой коррекции.

- В данном случае речь идет о том, чтобы те, кто либо не следит в должной мере за происходящим, либо в силу каких-то собственных причин не очень доверяет тому, что говорят официальные российские представители, смогли сопоставить факты. Это документы, они не подлежат никакой коррекции, каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит, - рассказал замминистра "Известиям". Он подчеркнул, что коллеги по "нормандскому формату передергивают ситуацию".

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Такая мера была принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по «нормандской» встречи.