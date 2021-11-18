Улицу в Грозном назовут именем погибшего главы МЧС Евгения Зиничева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Грозном одну из улиц решено назвать именем погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Он трагически погиб при исполнения служебного долга. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице ВКонтакте по итогам встречи с замглавы ведомства Андреем Гуровичем.

- Он (Гурович) привез в Грозный Указ врио министра МЧС Александра Чуприяна о назначении Алихана Цакаева на должность врио начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике. От Алихана Цакаева прозвучало предложение переименовать улицу Лагерную в Грозном имени трагически погибшего в сентябре этого года главы МЧС России Евгения Зиничева с установкой мемориальной доски. Я одобрил это предложение, - написал Кадыров в своем посте.

Евгений Зиничев погиб, спасая человека. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать сорвавшегося в воду оператора, который случайно поскользнулся.

Зиничеву было 55 лет. В Норильске он находился на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны. Президенту РФ Владимиру Путину сразу доложили о гибели Евгения Зиничева.