Студент 16 лет скрывался от родителей после отчисления из колледжа из-за увлечения видеоиграми Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летний мужчина из Китая 16 лет прятался от родителей после того, как его, будучи студентов, отчислили из колледжа. Испугавшись реакции родных он решил не признаваться им, после чего пропал. Об этом сообщает издание Insider.

В середине ноября 2021 года мужчина по фамилии Ван отважился на встречу с близкими, которые считали его все это время без вести пропавшим. Ван в слезах упал на колени перед матерью, которая искала его с 2005 года, и умолял о прощении.

Китаец также раскрыл главную причину своего поступка - ему было очень стыдно сказать матери и отцу, что проблемы с учебой возникли из-за видеоигр.

В частности это было связано с тем, что мужчину преследовала мысль, что он не оправдал надежды семьи, ведь в средней школе он был прилежным учеником.

Пока родители искали сына, он искал подработки без официального оформления, чтобы его не смогли вычислить. Однажды Вану понадобилось обновить удостоверение личности, во время подготовки которого выяснилось, что мужчина находился в розыске. Информацию о пропавшем без вести передали его семье.

Мать Вана призналась, что не держит зла на сына и не винит его в случившемся. Сейчас она счастлива от того, что он нашелся целым и невредимым.