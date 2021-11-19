Минобороны РФ опубликовало полный текст ультиматума 1943 года фельдмаршалу Паулюсу

Фото: сайт Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы, в которых говорится о завершающем эпизоде Сталинградской битвы. Речь идет о разгроме в начале 1943 года немецко-фашистской группировки и пленении командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Также там впервые представлен полный текст советского ультиматума Паулюсу о капитуляции.

В ознаменование 79-й годовщины со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции "Уран" российское ведомство открыло новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны". В нем размещены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны.

Ранее сообщалось, как летом этого года министерство опубликовало архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трех неприступных крепостях, которые помогли замедлить наступление немецких войск. Документы опубликованы в мультимедийном разделе "День, о который разбился блицкриг".