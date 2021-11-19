Глава "Оператора ГТС Украины" рассказал о шансах не допустить запуска "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон выразил мнение, что существуют "очень большие шансы" не допустить запуска газопровода "Северный поток -2" на полную мощность. Об этом он рассказал в эфире канала "1+1".

- У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот трубопровод технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуска на полную мощность, - сказал Макогон.

Он также добавил, что в текущем году "в три раза уменьшился транзит газа", а Москва уже "вернулась к законтрактованным объемам".

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "неблагодарным делом" гадать о сроках запуска газопровода на фоне приостановки его сертификации. Он также добавил, что трубопровод готов к запуску и теперь дело зависит от формальностей, связанных с сертификацией.