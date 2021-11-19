Самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились на аэродроме Чкаловский Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолеты Ил-76 Министерства обороны РФ вывезли из Афганистана граждан РФ и других стран. Рейс с пассажирами был принял на аэродроме Чкаловский в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

- Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский, - говорится в публикации.

Также отмечается, что самолеты доставили не только россиян, но и граждан Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана.

Напомним, накануне сообщалось, что Россия направила в Афганистан три военно-транспортных самолета для эвакуации россиян и других граждан, а также доставки гуманитарной помощи. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Эти же рейсами в Кабул была доставлена первая из трех партия гуманитарной помощи с 36 тоннами еды и медикаментами. Всего РФ доставит свыше 100 тонн гумпомощи.