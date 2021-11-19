Что произошло в ночь на 19 ноября

Важные новости утра Фото: Мария ЛЕНЦ

В эту пятницу у россиян есть уникальная возможность наблюдать самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию затмения. Наблюдать уникальное небесное явлением вживую смогут жители Дальнего Востока. Зрелище обещает быть очень красивым и завораживающим. В тень Земли зайдет почти вся Луна, и большая часть лунного диска станет красноватым.

Президент России Владимир Путин выступил с предложением увеличить прожиточный минимум для россиян на 8,6% в 2022 году. По словам главы государства, прожиточный минимум в 2022 году вырастет на тысячу рублей - до 12 654 рублей. Сегодня он составляет 11 653 рублей.

Самолеты Ил-76 Министерства обороны РФ эвакуировали из Афганистана людей. Рейс с пассажирами-гражданами РФ, Белоруссии, Украины и Афганистана был принял на аэродроме Чкаловский в Московской области.

В 2022 году в России изменятся правила оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Предполагается, что региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Также из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом.

В России трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в страну на срок более 90 дней, могут обязать предоставлять в МВД справки об отсутствии у них наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Приказ о новом порядке может вступить в силу до конца текущего года.