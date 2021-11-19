Пожар вспыхнул в лаборатории инновационного центра "Сколково"

В тушении пожара задействованы пожарная охрана инновационного центра "Сколково" и подразделения МЧС России / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

В лаборатории инновационного центра "Сколково" в Москве случилось возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, во время возникновения пожара людей внутри не было. Площадь охваченных огнем помещений составляет около 100 квадратных метров. Внутри находятся полимерные материалы.

На месте происшествия работают пожарная охрана инновационного центра "Сколково" и подразделения МЧС России. Они прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения.

Как ранее писал сайт kp.ru, пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области. В ходе тушения обнаружено тело женщины 1960 года рождения.

В тот же день во Владимире ликвидирован пожар в производственном здании в промзоне. На место происшествия стягивались значительные силы сотрудников МЧС.