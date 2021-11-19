Депутат Рады Бужанский заявил, что посол Украины "плюнул в лицо" Германии

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский не одобрил претензии к Германии по "голодомору" Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский обвинил посла страны в ФРГ Андрея Мельника в том, что он возложил косвенную ответственность на Германию за "голодомор" на Украине в 1932 году.

Этим высказыванием дипломат "плюнул в лицо" партнерам в ответственный момент согласование газопровода "Северный поток – 2", утверждает народный избранник.

"Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам - период последних согласований СП-2, - написал Бужанский в своем телеграм-канале. - И да, вот это вот всё - наивысшая степень неуважения к памяти жертв Голодомора".

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2".

Напомним, Германия приостановила процесс сертификации из-за того, что компания, отвечающая за газопровод на территории страны, зарегистрирована в другом государстве.