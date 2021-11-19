Сбер: 70% звонков от мошенников осуществляются из-за рубежа

Россиян по телефону чаще всего обманывают мошенники из-за рубежа Фото: Shutterstock

За два года доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа выросла почти вдвое – с 40% до 70%. Причем, большая их часть осуществляется с территории Украины. Об этом рассказал в интервью "Известиям" заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

"Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск, - уточнил Кузнецов. - Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает".

По словам представителя Сбера, еще совсем недавно число мошеннических колл-центров там достигало тысячи, но в последний год наблюдается сокращение до 150.

Кузнецов уточнил, что это уменьшение произошло за счет массового закрытия подпольных контор, работающих по примитивной схеме "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код".

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты Check Point Software Technologies рассказали, что киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google для кражи криптовалюты с кошельков россиян.

Мошенники размещают рекламу с помощью инструмента Google Ads, перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который выглядит почти также, как оригинальный ресурс криптоплощадки.