Климкин заявил, что Киев в одном шаге от "потери" Донбасса

Павел Климкин Фото: REUTERS

Украина в одном шаге от потери Донбасса, заявил экс-глава министерства иностранных дел (МИД) страны Павел Климкин в эфире телеканала "1+1".

Бывший министр иностранных дел уточнил, что этого можно избежать, если изменить стратегию. В частности, Климкин предлагает говорить о том, что "минские договоренности" не работают.

"Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре, - подчеркнул Климкин. - И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют".

Как ранее писал сайт kp.ru, Павел Климкин заявил, что Украина сможет победить в полномасштабной войне с Россией, если будет активно использовать партизанское движение и опыт украинских националистов. По словам экс-министра, "на каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански".