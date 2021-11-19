Косачев назвал вмешательством резолюцию Конгресса США о непризнании выборов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России при его решении баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны. Такое заявление в пятницу, 19 ноября, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», - написал парламентарий на своей странице в Facebook

Ранее демократ от штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции, в котором призвали не считать Путина российским лидером, если тот будет занимать пост президента России после 7 мая 2024 года.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, носят рекомендательный характер, не имея какой-либо юридической силы. Исполнительная власть может игнорировать такие документы.