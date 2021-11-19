В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшее светлое пиво

Специалисты Роскачества проверили светлое пиво 113 торговых марок Фото: REUTERS

Специалисты Роскачества проверили светлое пиво 113 торговых марок и выяснили, что в каждой шестой бутылке имеются нарушения законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе распространенных претензий нарушения нормативных требований, недостоверная маркировка в части плотности пива и неудовлетворительные показатели по пеностойкости.

Также специалисты подсчитали, что пиво с наивысшими дегустационными оценками продается в алюминиевых банках. В среднем, у такого алкогольного напитка показатели "хорошо" и "отлично". На втором месте стеклянная тара с оценками "хорошо" и "удовлетворительно". Худшие дегустационные оценки показало пиво в пластиковых бутылках – его вкус оценили в среднем на "удовлетворительно".

В ведомстве также напомнили, что злоупотребление алкогольными напитками вредит здоровью и не рекомендовали ознакомление с результатами исследования лицам, которым не исполнилось 18 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным общественников, 89% рыбных консервов на полках российских магазинов являются некачественными и не соответствуют обязательным требованиям к потребительской информации. Чтобы сделать такой вывод в организации изучили результаты экспертиз Роскачества по 96 наименованиям продукта по всей стране.