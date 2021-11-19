Цены на заправках, подключенных к сервисам «Яндекс», могут вырасти с декабря 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

"Яндекс" уведомил владельцев АЗС, которые подключены к сервисам поисковика, что в ближайшее время ожидается повышение цен на услуги. Теперь собственникам бизнеса придется платить больше за то, что информация о них отображается в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе" и "Яндекс.Заправках". К тому же, сервис дает водителям возможность оплачивать топливо специальном приложении, не выходя из машины.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша рассказал, что уведомление получили в основном небольшие АЗС.

Предположительно, плата за использование сервиса вырастет на 1,2%. Это произойдет с декабря 2021 года.

В текущий момент заправки платят в зависимости от заключенного контракта. Первый вариант предполагает тариф за услуги платформы 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение. Второй вариант обходится в фиксированные 2,39%.

С приходом зимы тарифы вырастут до 2,99% или 3,59%, соответственно. Если говорить конкретно о суммах, то исходя из средних цен на топливо, с каждого литра АЗС платят сервису 1,2 рубля. После подорожания сумма увеличится до 1,8 рубля.

Эксперты подсчитывают – в месяц выходит порядка 18 тысяч рублей. Если тарифы все таки вырастут, то составят 28 тысяч рублей.

Такое повышение, по его мнению, для независимых АЗС будет неподъемным.

- В итоге продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом», — комментирует Евгений Аркуша «Известиям».

С ним соглашается президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Он также отмечает, что сума повышения может стать критичной.

У проблемы есть еще одна важная сторона: если небольшие заправки откажутся от услуг приложения, то покупатели лишатся возможности дистанционной оплаты, что очень важно в условиях распространения коронавируса.

- На этом фоне увеличение цен выглядит крайне несвоевременным. Думаю, ФАС стоит проверить обоснованность действий «Яндекса», — заключил Павел Баженов.

Розничные цены на бензин и так активно растут по всей России. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в некоторых регионах рост за неделю может достигать 20 копеек, пишет ФАН.

С начала ноября цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России выросли в среднем на 0,2% — до 46,54 и 50,34 рубля соответственно. В свою очередь, годовые темпы подорожания топлива все еще остаются ниже инфляции. Это происходит благодаря действующему механизму демпфера.

- К тому же положительное влияние на цены оказало введение в России новых карантинных ограничений в начале ноября. В период нерабочих дней потребление бензина и дизеля несколько сократилось, поскольку интенсивность передвижения россиян по стране и в рамках мегаполисов уменьшилась, - комментирует Rt руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.