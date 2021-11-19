Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами РФ

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами для выполнения поручение президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в правительстве.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития», - сообщили в Telegram-канале кабмине.

Согласно принятому решению, вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать образовательный фонд поддержки одаренных детей «Талант и успех» а также АНО «Национальные приоритеты». Кроме того, он будет руководителем Координационного центра кабмина для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также реализации стратегических задач.

Вице-премьер Андрей Белоусов будет ответсвенным за адаптацию экономики страны к глобальному энергопереходу, а руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко займётся совершенствованием структуры акционерных обществ с госучастием, государственных корпораций, автономных некоммерческих организаций. В зоне его ответственности также находится аналитический центр при кабмине.