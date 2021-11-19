В Москве с коронавирусом госпитализируют 25-30 детей в день Фото: Иван МАКЕЕВ

Число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией в Москве достигло 25-30 в день. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, отметив, что при дельта-штамме несовершеннолетние болеют «гораздо серьезнее и чаще».

«Количество заболевших детей существенно возросло ... Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей, - это уже такие значимые цифры», - сообщила помощник градоначальника в интервью телеканалу «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, Ракова также рассказала о клинических исследованиях вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М». По ее словам, они показывают безопасность препарата, которым уже привито 400 подростков. Напомним, третья фаза испытаний данной вакцины стартовала в Москве неделю назад - 11 ноября.