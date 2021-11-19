Министром иностранных дел Абхазии назначен Инал Ардзинба

Инал Ардзинба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении на пост министра иностранных дел Инала Ардзинбы. Соответствующая информация размещена на сайте главы республики.

"Кове Даур Вадимович освобожден от должности министра иностранных дел РА в связи с переводом на другую работу", - говорится в тексте сообщения на сайте главы республики.

Инал Ардзинба - уроженец Сухуми. Ему 31 год. Действительный государственный советник России. Основатель благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" и конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии".

До 2018 года Инал Ардзинба возглавлял управление президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Затем стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси.