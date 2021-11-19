В России от коронавируса 19 ноября 2021 умерло 1 254 человека – максимум с начала пандемии Фото: Александр ГЛУЗ

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России за сутки составило 1 254, что является рекордны показателем. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Оперштаб, днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 1 251. Таким образом общее число жертв инфекции в России на сегодняшний день составляет 261 589, а максимум по числу умерших из-за коронавируса в стране обновляется третий день подряд. Условная летальность (окончательную можно будет выявить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,83 процента.

Кроме того, в Оперштабе заявили, за минувшие сутки выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 36 004 человека. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,4 процента.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 19 ноября, общее число заразивших коронавирусом составило 9 257 068 случаев коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 956 254 человек.