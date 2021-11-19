В России выявлено 37 156 случаев заражения коронавирусом 19 ноября 2021 года

С начала пандемии в РФ выявлено 9 257 068 случаев заражения COVID-19 Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 37 156 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 257 068 случаев.

Лидером по показателю стала Москва: в столице России выявили 3 371 случай. На втором месте идет Санкт-Петербург с 2714 случаями. Тройку замыкает Московская область (1777).

По данным на пятницу, 19 ноября, за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. Еще 37 004 человека выписали из больниц. Общее число выздоровевших достигло 7 956 254 человек, скончавшихся – 261 589.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир". Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. По их словам, в скором времени "Арепливир" появится в больницах.