Опрос: около 70% россиян назвали свое материальное положение сложным Фото: REUTERS

Две трети россиян (69%) заявили, что находятся в сложной финансовой ситуации. Это следует из опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Как передает РБК, согласно результатам опроса, почти треть россиян (29%) заявили, что ежемесячная зарплата удовлетворяет основные потребности семьи, а 24% опрошенных выразили надежду, что их материальное положение в скором времени улучшится.

Около трети респондентов (29%) сообщили, что месячный доход семьи легко покрывает основные потребности, однако 69% опрошенных, в основном люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел, заявили о финансовых трудностях и нехватке денег. Годом ранее на материальные сложности жаловались 66% россиян.

О негативном сценарии развития финансового положения заявил 21% опрошенных, а 44% полагают, что все останется без изменений. Отмечается, что оптимистичность более зависит от возраста респондентов: молодые более уверены в позитивном исходе.

Опрос проводился в июне текущего года среди более 2 тысяч граждан.

Напомним, ранее Росстат сообщил о планах изменить методы оценки финансового положения россиян. В ведомстве предполагают, что новый способ поможет охватить группы населения, которые недостаточно представлены в текущих отчетах.